Barcelona reactiva las fuentes de la plaza Catalunya tras 2 meses sin funcionar por obras

Fuentes de la plaza Catalunya - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reactivado las fuentes Bessones y la de los Sis Putti tras los trabajos de impermeabilización que las había mantenido sin funcionar los dos últimos meses.

Funcionarán en su horario de verano, que va de abril a octubre, de 12 a 22 horas toda la semana, informa en un comunicado este viernes.

El Ayuntamiento ha aprovechado para recordar que tanto los lagos como las fuentes ornamentales de la ciudad no son espacios aptos para el baño y su agua no se debe consumir.

CATALUNYA

El conjunto ornamental de la plaza Catalunya está formado por las fuentes Bessones, construidas en 1959 con el diseño de Espiau Seoane y rodeadas por una galería de estatuas procedentes de la Exposición Universal de 1929.

La fuente está formada por 2 vasos simétricos y 2 locales técnicos situados bajo la plaza, a los que se accede desde el intercambiador de transporte.

En cuanto a la fuente de los Sis Putti, en el extremo más cercano al Portal de l'Àngel, fue construida en 1926 e ideada por Jaume Otero.

Formada por tres estanques a diferentes niveles, por los que el agua cae en cascada, el conjunto representa el nacimiento de Venus, la versión romana de Afrodita, diosa del amor.