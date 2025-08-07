Barcelona recauda 287.000 euros con el Plan de regularización fiscal en el sector turístico

El teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, este jueves - EUROPA PRESS

Prevé inspeccionar a 463 empresas del sector turístico hasta 2028

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Hacienda (IMH) del Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 287.000 euros tras finalizar 20 expedientes que se saldaron con 47 liquidaciones fruto de los primeros resultados del Plan de regularización fiscal en el sector turístico 2025-2028.

Así lo ha explicado este jueves el teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, en referencia a este mecanismo del consistorio, en colaboración con la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que prevé inspecciones para regularizar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en el sector de los alojamientos turísticos.

Este Plan verifica que se hayan dado de alta en el IAE --un impuesto de titularidad municipal-- o paguen todo lo que les corresponda por este epígrafe todas las empresas explotadoras de alojamientos turísticos cuya facturación supere el millón de euros anuales.

"Este programa de inspecciones afecta a 463 empresas propietarias o explotadoras de 2.281 viviendas de uso turístico (HUTs) de las más de 10.000 que hay en la ciudad y 280 apartamentos turísticos", ha puntualizado Valls.

Por ahora, se ha iniciado la fase de procedimientos inspectores a 99 entidades que tributan por el IAE por la actividad de viviendas de uso turístico, que representan a 1.300 HUTs, y tres procedimientos más a empresas que hacen lo propio por la actividad de apartamentos turísticos y explotan un total de 105 apartamentos.

TRES FASES

El Plan de regularización fiscal en el sector turístico se puso en marcha en el tercer trimestre de 2024, con una primera fase de cruce de datos entre agencias tributarias y la Dirección de Servicios de Inspección (DSI) y la confección de modelos que conforman los procedimientos inspectores.

Actualmente se encuentra en la segunda fase, que se prolongará hasta 2026 y permitirá completar los procesos en marcha (99 empresas que gestionan HUTs y tres de apartamentos turísticos).

En una tercera fase, que corresponde al periodo 2026-2028, se inspeccionará al resto de entidades que gestionan HUTs o apartamentos turísticos, pero que no constan como declarantes de ninguna actividad económica en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el ejercicio 2023.