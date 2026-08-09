Barcelona recauda 835.000 euros tras cerrar 150 expedientes a empresas de pisos turísticos

Archivo - Varias personas con maletas en el centro de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 835.000 euros tras cerrar 150 expedientes a empresas que gestionan pisos turísticos a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Según informa el consistorio en un comunicado este domingo, se trata de expedientes a un centenar de entidades que tributan por el IAE por la actividad de 1.300 viviendas de uso turístico y 3 procedimientos más a empresas que tributan por la actividad de 105 apartamentos turísticos.

Los expedientes se enmarcan en el plan de regularización fiscal en el sector turístico que lleva a cabo el Institut Municipal d'Hisenda (IMH) en colaboración con la Agència Tributària de Catalunya (ATC), con el objetivo de regularizar este impuesto en el sector de viviendas y apartamentos de uso turístico.

Desde el inicio del plan y hasta 2028 se prevé inspeccionar a 463 empresas propietarias o explotadoras de un total de 2.281 viviendas de uso turístico y 280 apartamentos turísticos.

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha apuntado que, mientras no se cumpla el plazo para suprimir todas las licencias en 2028, la voluntad del Ayuntamiento es de "avanzar en aquellas medidas fiscales y de inspección" que garanticen que los operadores cumplen con todas las obligaciones tributarias.

"La voluntad municipal es utilizar la fiscalidad como una herramienta para reordenar la actividad de los pisos turísticos, reducir el impacto sobre el acceso a la vivienda y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y equilibrado para la ciudad", ha subrayado.

PLAN EN TRES FASES Los objetivos de la regularización son "verificar la solvencia, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el ajuste a la legalidad tributaria de las empresas que gestionan y alquilan las viviendas de uso turístico", una inspección que también permite detectar si se han hecho obras sin abonar el impuesto sobre construcciones.

También se persigue dar de alta en el Epígrafe del IAE a empresas explotadoras de viviendas de uso turístico cuando su cifra de negocios supere el millón de euros anuales; regularizar la superficie y el número de alojamientos, y otras irregularidades que se detecten en relación al IBI.

El Plan inspector 2025-2028 consta de tres fases: se inició en 2024 con la fase preliminar de cruzamiento de datos; la segunda fase, la actual, permitirá completar los procedimientos en marcha a 99 empresas, y una tercera fase en la que se inspeccionarán el resto de entidades que realizan la misma actividad pero no constan como declarantes de ninguna actividad económica relacionada.