Barcelona refuerza los servicios municipales y el transporte público por la verbena de San Juan

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona reforzará los servicios municipales de policía, bomberos y limpieza, entre otros, además del transporte público por la verbena de San Juan, que se celebra la noche del martes 23 al miércoles 24 de junio.

En un comunicado este domingo, el consistorio ha asegurado que velará por que la celebración se lleve a cabo de manera lúdica pero con las "máximas garantías de seguridad", dado el uso más intensivo de espacios como las playas, abiertas durante toda la noche.

Con este objetivo, la Guardia Urbana desplegará efectivos por toda la ciudad para prevenir incidentes, se prestará atención especial a las zonas con acumulación de material combustible para evitar hogueras y se intensificarán los controles de alcoholemia y drogas.

Durante los días previos a la verbena, los Bombers de Barcelona han realizado tareas preventivas para evitar incendios, y junto a la Urbana han inspeccionado establecimientos de venta de pirotecnia: este 2026, se han autorizado un total de 99.

Durante la noche, ambos cuerpos podrán hacer uso de drones para reforzar sus operativos y mejorar la seguridad de los equipos de intervención y atención a la ciudadanía, así como prevenir y gestionar mejor las emergencias.

PLAYAS

Para garantizar el buen funcionamiento de las playas, los equipos de información, formados por 12 personas, estarán desplegados hasta las 3 de la madrugada, y también se mantendrá operativa la megafonía, que se intensificará de cara a las 6 horas, cuando deberán quedar vacías para las tareas de limpieza.

Durante toda la noche, habrá un dispositivo de asistencia formado por 3 ambulancias con técnicos sanitarios y enfermeros, y 3 puntos de asistencia sanitaria en la Barceloneta, el Bogatell y la Mar Bella, y los Bombers ampliarán el horario de servicio de salvamento acuático.

Se instalarán 298 sanitarios portátiles, que se sumarán a los que ya hay en los chiringuitos de playa: serán 145 cabinas estándar, 62 urinarios descubiertos, 46 cabinas de uso femenino y 45 adaptadas a personas con movilidad reducida.

El consistorio mantendrá operativas las cámaras de videovigilancia instaladas en el paseo marítimo de Ciutat Vella y Sant Martí, entre la plaza del Mar y la calle Trelawny, apra prevenir delitos y mejorar la respuesta ante incidencias.

También habrá un punto lila diurno en el espigón del Bogatell, que estará operativo de 11 a 23 horas, y a partir de esa hora se pondrán en marcha dos puntos nocturnos, que funcionarán hasta las 6 horas, en las playas del Somorrostro y del Bogatell.

LIMPIEZA Y TRANSPORTE

Los servicios de limpieza y recogida para la noche del 23 y la mañana del 24 de junio estará formado por 223 vehículos y 532 personas adicionales, además de las 500 que ya forman parte del servicio ordinario, por lo que habrá más de 1.000 operarios.

Y en lo que se refiere al transporte, el Metro de Barcelona funcionará durante 43 horas ininterrumpidas, de las 5 horas del martes 23 a las 12 de la noche del 24 de junio, con hasta 18 trenes más de la oferta habitual.