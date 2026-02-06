Barcelona registra hasta un 5% más de vehículos en sus accesos y un 2% en las Rondas este viernes

Archivo - Varios vehículos circulan en la Ronda de Dalt, a 30 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona y responsable del área de Movilidad, Laia Bonet, ha cifrado en hasta un 5% el incremento de vehículos en los accesos a la ciudad y en un 2% en las Rondas, máximos que se han alcanzado entre las 6 y 8 horas de este viernes.

En declaraciones a los medios, ha afirmado que a pesar de esta subida a primera hora, el global de la mañana presenta "volúmenes de tráfico habituales" para un viernes, teniendo en cuenta los datos de antes de la suspensión de Rodalies.

Respecto a la desactivación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ha apuntado que el aumento de vehículos en la ciudad "está siendo escasísimo", lo cual ha celebrado como una buena noticia al demostrar que se ha efectuado una evolución de la flota.

Otro de los transportes que sigue al alza estos días es el Metro de Barcelona, que este viernes presenta un incremento del 4% en validaciones, impulsado también por la celebración del Integrated Systems Europe (ISE) en Fira de Barcelona y por la incidencia en la R4 este jueves en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

"SÁBADO COMPLICADO"

Bonet ha alertado de que este sábado confluirán varios eventos, como la tractorada de agricultores, que este viernes han entrado a la ciudad y esperan pasar la noche ante la Conselleria de Agricultura, la manifestación por Rodalies y el Año Nuevo Chino.

"Será un sábado complicado", ha afirmado la dirigente socialista, que ha asegurado que todos los sucesos requerirán de acompañamiento en todo momento para evitar incidentes y avanzarse a posibles afectaciones.

En este sentido, ha pedido "paciencia a todos aquellos que se tienen que mover por el centro" y ha recomendado utilizar el vehículo privadi y priorizar el Metro, que ha reivindicado como la mejor solución para moverse por la ciudad.

RODALIES

Al preguntársele si desde el gobierno municipal apoyarán la manifestación por Rodalies, ha asegurado que respetan su celebración y ha sostenido que el papel de la Administración es "ceder todo el protagonismo a los convocantes".

"Necesitamos recuperar la normalidad y esto quiere decir invertir, invertir e invertir en el mantenimiento de la red de Rodalies, media distancia y regionales en nuestro país de manera normal, tal y como estamos haciendo con muchos otros servicios", ha defendido Bonet.