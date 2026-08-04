Barcelona regulará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para mejorar su calidad y eficiencia

Servicio de Atención Domiciliaria en Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la incorporación de un reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para regular y reforzar la seguridad jurídica de los usuarios, los profesionales del sector y las entidades prestadoras, ha informado el consistorio en un comunicado este martes.

El reglamento ha sido sometido a la plataforma 'decidim.barcelona', en la que se han generado 297 participaciones (incluyendo las hechas en espacios presenciales), para así definir colectivamente los principios, objetivos y características de las personas usuarias y su entorno de cuidados.

La concejal de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, ha subrayado que se trabaja para "transformar los cuidados basados en la responsabilidad privada y sostenidos por mujeres, hacia un modelo de corresponsabilidad donde instituciones, familias y mercado asuman roles complementarios".

La nueva normativa pone en relieve la igualdad de género promovida por el Ayuntamiento, pues se trata de un sector "muy feminizado y marcado por la precariedad laboral", por lo que pide reconocer el papel central de las mujeres y reafirmar el compromiso de las administraciones con la democratización de los cuidados.

CONTENIDO DEL REGLAMENTO

El reglamento incluye 50 artículos divididos en 8 capítulos, uno de ellos dedicado a los derechos y deberes de los usuarios y su entorno, así como las obligaciones del Ayuntamiento y las entidades prestadoras, tratando temas como cuándo los usuarios deben contribuir a su financiamiento en función de su capacidad económica.

Se prevé que más adelante se incluya un Consejo del SAD para hacer el proceso más participativo, con la intención de representar a todos los implicados en el servicio, los cuales también pueden ser objeto del nuevo régimen sancionador, que pueden llegar a multas de hasta 100.000 euros en el caso de las entidades prestadoras o incluso al fin del servicio.

Las mejoras que incluye el contrato van desde la incorporación de nuevos profesionales hasta los acuerdos del nuevo convenio de empresas de atención domiciliaria de Catalunya, firmado a finales de 2025, aunque el punto más destacable es el aumento retributivo del 41,55%, que se aplicará progresivamente hasta 2031.

El presupuesto es de 452,8 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 35,56%, llegando hasta los 145.899.069 euros del nuevo contrato.