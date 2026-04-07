Barcelona renueva a FCC Medio Ambiente por 8 años como gestora del alcantarillado por 121 millones

Archivo - Bifurcación de un túnel durante una visita al alcantarillado y cámara de disipación del Passeig de Sant Joan, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado de nuevo a FCC Medio Ambiente la gestión del alcantarillado público de la ciudad por un valor de 121 millones de euros para los próximos 8 años, con una posible prórroga de 2 más.

En un comunicado este martes, la compañía ha señalado que, con esta renovación, se "reafirma la confianza que el Ayuntamiento depositó por primera vez en FCC en 1911, cuando le adjudicó el que fue el primer contrato de servicios de la empresa".

Ha detallado que el servicio da un salto tecnológico "decisivo" con la implantación de una gestión totalmente digitalizada que combina inteligencia humana y artificial para ofrecer una operación más eficiente, segura y sostenible.

Ha añadido que el servicio incorpora maquinaria y vehículos de última generación, adaptados en dimensiones a las características urbanas de Barcelona y del servicio propio de alcantarillado, y que la sostenibilidad continuará siendo "uno de los pilares centrales", ya que desde 2015 presta una flota 100% eléctrica.

El contrato atiende más de 1.600 kilómetros de red y gestiona alrededor de 3.600 toneladas de residuos y, entre otros elementos, el servicio también se encarga del mantenimiento de más de 80.000 imbornales y 13 depósitos de aguas pluviales, así como de sifones de gran capacidad, fosas de sedimentación y estaciones de bombeo.