Barcelona reunirá a las ciudades palestinas integradas en el Distrito 11 en Sarajevo este noviembre

Avdic y Collboni, tras reunirse este lunes en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona impulsará en noviembre una reunión multilateral de los municipios integrados en el Distrito 11 de Ciudades Palestina, que se llevará a cabo en Sarajevo, el germen de esta iniciativa, ideada durante la alcaldía de Pasqual Maragall.

En declaraciones a los medios este lunes durante su visita a la capital de Bosnia y Herzegovina, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que el objetivo es hacer un "homenaje a la resistencia y reconstrucción de Sarajevo", que también quiere contribuir en la reconstrucción de Palestina.

Ha destacado que esta "nueva forma de colaborar", basada en el intercambio de experiencia de técnicos, médicos, enfermeras, arquitectos o urbanistas, entre otros, es la misma que se está llevando a cabo en Palestina.

Según el alcalde, esta nueva edición del Distrito 11 cuenta con el apoyo de 200 funcionarios voluntarios y más de 60 entidades de Barcelona, por ejemplo, trabajando por la resiliencia climática en Ramallah o por la reconstrucción total de Gaza.

En este último caso, ha detallado Collboni, la agencia Barcelona Regional ya colabora con ONU-Hàbitat para la planificación de infraestructuras desde cero, dado que la "destrucción es total", según indica el consistorio en un comunicado.

CUMBRE DE ALCALDES

Collboni también ha anunciado que la capital catalana acogerá el I Encuentro de Alcaldes de Ciudades Mediterráneas en noviembre, que contará con la participación de una quincena de ciudades, entre ellas Génova, Izmir, Estambul, Ramallah, Tánger, Tetuán o Montpellier.

Lo ha anunciado después de una visita a su homólogo en la capital Bosnia, Samir Avdic, a quien ha invitado a participar en una de las sesiones previstas dedicada a la diplomacia de ciudades y su papel en la construcción de la paz y la seguridad.

La cita se llevará a cabo como continuación de la Conferencia de Ciudades Mediterráneas que la capital catalana acogió el año pasado, y se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en el Palau de Pedralbes.

VISITA INSTITUCIONAL

Tras el encuentro en Avdic este lunes, Collboni se reunirá con representantes del gobierno del Cantón de Sarajevo, y será recibido por el ministro del Interior, Admir Katica, y la ministra de Educación y ministra en funciones de Trabajo, Política Social, Personas Desplazadas y Refugiados, Naida Hota-Muminovic.

Entre los temas a tratar destacan los proyectos de cooperación relacionados con la prevención y la lucha contra la violencia de género, como el que se lleva a cabo bajo la iniciativa Safe House, por donde han pasado cientos de mujeres víctimas de abusos.

De este modo, por la tarde se reunirá con la directora de la Fundación por la Democracia Local (FDL), Jasmina Mujezinovic, y visitará la Safe House de Sarajevo.