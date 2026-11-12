Archivo - Imagen de archivo de una pareja con una bandera arcoíris. - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona será la sede del WorldPride 2030 y se ha impuesto a la candidatura de Bangkok: "Lo hemos conseguido, Barcelona acogerá el WorldPride 2030", ha señalado este jueves Pride Barcelona en sus redes sociales.

"Después de más de dos años de trabajo, viajes, escucha y construcción de alianzas con organizaciones y comunidades KGBTQIA+ de todo el mundo, Barcelona ha sido elegida para escoger el WorldPride 2030", ha celebrado Pride Barcelona.

La candidatura de Barcelona reivindicaba el papel de la capital catalana en la defensa de los derechos LGTBI+ y como referente internacional en la lucha de los derechos humanos, especialmente en un contexto de aumento de los discursos de odio.

La celebración del WorldPride tiene lugar cada dos años en una ciudad diferente e incluye desfiles, marchas, festivales y otras actividades, como una conferencia sobre derechos humanos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y el presidente y vicepresidenta de Pride Barcelona, Ferran Poca y Maria Giralt, valorarán esta tarde en el Ayuntamiento de Barcelona la elección de la ciudad.