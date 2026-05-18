Barcelona sitúa el antirracismo como "prioridad democrática" con más de 100 acciones hasta 2036

Archivo - Una mujer con hiyab, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado su nuevo Plan Antirracista 2026-2036, que sitúa la lucha contra el racismo como "prioridad democrática" de la ciudad y que cuenta con 23 medidas y más de 100 acciones.

En la presentación de este lunes, a la que ha asistido la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, el alcalde ha enmarcado el plan en la "batalla contra la emergencia de la ultraderecha" que, según él, se está librando a nivel internacional.

Ha señalado que junto a otras grandes ciudades, Barcelona ha tomado partido ante los "discursos de odio, de discriminación y que vulneran los principios más elementales de la convivencia de los derechos humanos".

Ha sostenido que, para ello, es necesario convicción, unión y coordinación internacional, pero también esperanza y alegría: "Porque esta guerra la ganaremos", ha asegurado el alcalde, que ha defendido demostrar que la convivencia es posible y que la diversidad enriquece a la sociedad.

"Las ciudades podemos ser espacios de resistencia democrática, de derechos, donde se defiende la dignidad humana desde la proximidad y las políticas concretas, y de libertad y esperanza", ha afirmado el alcalde.

3,4 MILLONES EN 10 AÑOS

El nuevo documento se enmarca en la medida de gobierno sobre Derechos Humanos y No-Discriminación 2025-2027 y se divide en 6 ejes estratégicos: transformación institucional, datos, participación, prevención, protección y proyección.

Collboni ha destacado las acciones para combatir el "racismo inmobiliario", así como las medidas para garantizar la denuncia segura y para asegurar más representatividad en los órganos de participación del consistorio, en coherencia con la realidad social de Barcelona.

El plan, que se ha presentado en el marco de las jornadas internacionales sobre justicia racial Fòrum Barcelona 2026, organizadas junto a la Coalición Europea de Ciudades Antirracistas (ECCAR) y la UNESCO, cuenta con un presupuesto inicial de 3,4 millones de euros para los próximos 10 años.