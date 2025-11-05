Barcelona Sports Hub lanza su web para conectar "talento, inversión y oportunidades empresariales"

Encuentro de miembros del Barcelona Sports Tech en el campus Ciutadella de la UPF - AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Barcelona Sports Hub (BSH), impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y el clúster de la industria catalana del deporte Indescat, ha lanzado su nueva página web con el objetivo de conectar "talento, inversión y oportunidades empresariales".

El lanzamiento se ha anunciado este miércoles durante un encuentro de miembros del BSH, al que han acudido el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé; la presidenta de Indescat, Anna Pruna, y la gerente del Insitut Barcelona Esports, Susana Closa, indica el consistorio en un comunicado.

Durante el encuentro también se ha celebrado que la comunidad del BSH ha superado los 600 miembros, y Escudé ha destacado la "excelente oportunidad" que tiene para amplificar la tendencia al alza del deporte en la sociedad, fidelizando practicantes y dándoles un plus de calidad, en sus palabras.

Por su parte, Pruna ha reivindicado el objetivo del BSH de "consolidar internacionalmente a Catalunya como referente en el ámbito del deporte" aprovechando el rol de Barcelona como ciudad de innovación, y Closa ha subrayado el compromiso de la ciudad para apoyar el talento que nace y crece en ella.

La web el BSH cuenta con funcionalidades como una bolsa de trabajo especializada en el 'sportstech', un espacio para que sus miembros puedan publicar noticias y proyectos y una herramienta de matchmaking para facilitar colaboraciones con inversores, corporaciones y otras entidades o instituciones.