Barcelona subvencionará con 600 euros el cambio de ciclomotor de combustión a uno eléctrico

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente las bases para convocar una subvención a particulares y empresas para financiar con 600 euros el cambio de ciclomotor de combustión por uno eléctrico.

La propuesta cuenta con un presupuesto inicial de 15 millones de euros y prevé alcanzar la renovación de hasta 24.000 nuevos ciclomotores eléctricos, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Ha detallado que será "indispensable" desvalijar el vehículo de combustión para recibir los 600 euros, una cifra que, según los cálculos municipales en los precios de mercado actuales, significa entre el 16 y el 40% del importe de un nuevo ciclomotor eléctrico y que se podrán beneficiar de la ayuda todas aquellas compras que se hagan a partir del 1 de marzo.

"El programa de ayudas tiene por objetivo llegar a la totalidad de ciclomotores de combustión que circulan habitualmente por la ciduad, de forma que sean sustituidos por vehículos eléctricos de zero emisiones", ha reiterado el Ayuntamiento, que ha enmarcado la iniciativa en el Pla Clima.

Con todo, ha añadido que la previsión es que la convocatoria se convoque en otoño y, para simplificar la solicitud de la ayuda, los solicitantes necesitarán dos justificantes, el de compra del ciclomotor eléctrico y el de desvalijamiento del vehículo de combustión.