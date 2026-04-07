Barcelona suspende los espectáculos de la Font Màgica esta semana para renovar el sistema de sonido

Archivo - Operario trabajando en la Font Màgica de Montjuïc de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido los espectáculos de la Font Màgica de Monjuïc de este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril para renovar el sistema de sonido, finalizando la instalación de la "tecnología más avanzada" para mejorar la calidad del sonido y minimizar su impacto en los barceloneses.

En un comunicado este martes, el consistorio explica que la actuación consiste en la instalación de nuevos altavoces en el interior de la fuente para ampliar la cobertura a nuevas zonas, que haya un sonido más homogéneo y, a la vez, respetar el descanso de los vecinos.

La actualización se suma a las mejoras en el sistema de telecontrol de la fuente y en la iluminación realizadas el año pasado, con el objetivo de consolidar los espectáculos de la Font Màgica como una "auténtica experiencia de agua, luz y sonido".

Estas actuaciones se enmarcan en las obras de mejora de las fuentes ornamentales de la ciudad del Pla Endreça, en las que se invertirán un total de 6,6 millones de euros hasta 2028 para optimizar su funcionamiento y mejorar accesos, seguridad y calidad.

La Font Màgica fue diseñada en 1929 por el arquitecto Carles Buïgas para la Exposición Internacional de Barcelona y, desde entonces, se ha convertido en uno de los elementos destacados de la ciudad gracias a sus espectáculos, que se llevan a cabo cada jueves, viernes y sábado.