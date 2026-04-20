Barcelona tendrá 6.282 puntos de venta de libros y rosas por Sant Jordi, un 2% más que en 2025

Rueda de prensa de presentación de las actividades de Sant Jordi este lunes. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha explicado que la capital catalana tendrá este jueves un total de 6.282 puntos de libros y rosas por la Diada de Sant Jordi, un 2% más que en 2025.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes junto a la directora general de Comercio de la Generalitat, Marta Angerri; el presidente del Consell de Gremis y del Gremi de Floristes, Joan Guillén; el del Gremi de Llibreters, Èric del Arco; el del Gremi de Flequers, Jaume Bertran, y el intendente de la Guardia Urbana de Barcelona, Diego Calero.

Gil ha destacado el "músculo" del comercio local de la ciudad y ha recordado que Sant Jordi es una fiesta popular en la que entidades sin ánimo de lucro salen a la calle a recaudar fondos para sus iniciativas.

Con todo, ha subrayado el compromiso del consistorio en la lucha contra la competencia desleal, en referencia a la venta de rosas, y ha incidido en el trabajo de los gremios, que aportan "arraigo" a la fiesta.

Por su parte, Angerri ha resaltado el papel de los gremios profesionales en la celebración y ha asegurado que Sant Jordi exhibe Catalunya al mundo.

DISPOSITIVO DE LA URBANA

En su intervención, Calero ha detallado las novedades en el dispositivo de seguridad para la jornada, en la que ha destacado que destinarán entre 3 y 4 patrullas a combatir el intrusismo en la venta de rosas.

Ha detallado que las sanciones a las que se exponen las personas que incumplan esta normativa pueden alcanzar los 300 euros, quedándose en 180 con el descuento de pronto-pago.

Ha añadido que el número de agentes durante Sant Jordi se eleva a 227: "A esto hay que añadirle otros 207 auxiliares, llegando a las 434 personas dedicadas a dar seguridad".

Finalmente, ha apuntado que moverán la parada del Aerobús de plaza Catalunya a la plaza Universidad para favorecer el tráfico y la movilidad a pie.

Las calles abiertas al tráfico serán Gran Via, Aragó y Valencia por un lado, y Balmes y Pau Claris por otro, "dejando abierta la posibilidad de hacer desvíos" en cruces en función de la acumulación de tráfico.

FLORISTAS

Guillén ha reivindicado un cambio de modelo para la evitar el intrusismo: "Se prevén ventas por 25 millones de euros y 15 de ellos van fuera del sector", y ha criticado que en la comarca del Maresme, referente en la producción de flores, han perdido muchos profesionales.

"Tiene que haber un punto de inflexión y para nosotros este año lo es. La Diada de Sant Jordi tiene que ser popular, pero no populista. Así que pedimos un cambio en el sistema de asignación de paradas y reducir el número", ha sostenido.

GREMIOS

Del Arco ha valorado el trabajo previo a la jornada que se hace desde su sector y se ha mostrado orgulloso de pertenecer al gremio.

Ha añadido que Catalunya es capital en la celebración de Sant Jordi: "No es una ciudad solo, es un territorio entero que se vuelca para celebrarla y que, además, es una fiesta integradora".

Por último, Bertran ha remarcado que Barcelona será Capital Europea del Comercio Local y que quieren incorporar las panaderías a esta conmemoración, a la par que ha augurado buenas ventas de panes de Sant Jordi en la capital catalana al caer en jueves.