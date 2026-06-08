Barcelona tendrá un nuevo museo dedicado a Gaudí en el Col·legi de les Teresianes

Col·legi de las Teresianes, que albergará un nuevo museo sobre Antoni Gaudí en el 2028 - ARQUITECTURA GENÍS PLANELLES/INGENIACULTURA

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona contará con un nuevo museo dedicado a Antoni Gaudí en el Col·legi de les Teresianes, proyectado por el arquitecto entre los años 1888 y 1890, concebido para descubrir al Gaudí más espiritual y conocer su trayectoria vital y profesional y que se abrirá a principios de 2028.

El edificio de la calle Ganduxer, hasta ahora inaccesible al público general, se convertirá en un museo que combinará patrimonio, exposiciones de arte y actividades para descubrir al arquitecto en todas sus vertientes, informan este lunes en un comunicado los impulsores IngeniaCultura, fundadores del centro Ideal de Barcelona.

El anuncio oficial del Museu Gaudí Teresianas se realiza recién confirmada la autorización por parte del Vaticano, y nace coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona esta semana, el Any Gaudí y la conmemoración de los 150 años de la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

El nuevo museo, ubicado en una de las obras más singulares y menos conocidas de Gaudí, permitirá descubrir su búsqueda espiritual, su concepción esencial de la arquitectura y su vínculo con los valores educativos y humanistas impulsados por Enric d'Ossó a partir de la guía espiritual de Santa Teresa de Jesús.

Los visitantes podrán acceder de manera regular a un espacio que hasta ahora había permanecido prácticamente inaccesible y que constituye una pieza clave para entender la evolución creativa de Gaudí, que se completará con un acceso libre a una parte de su jardín.

PROPUESTA MUSEOGRÁFICA

La propuesta museográfica incorporará recursos audiovisuales y multimedia, piezas y documentación originales y facsímiles, maquetas y módulos interactivos, restituciones físicas y virtuales, proyecciones panorámicas y 'mappings' arquitectónicos.

Entre los espacios expositivos estará el Espai Gaudí 360, toda una planta del edificio dedicada a una exposición permanente que ofrecerá un recorrido por la trayectoria vital y artística del arquitecto; otra planta dedicada a exposiciones temporales centrada en los conceptos creativos, y una sala digital que permitirá vivir una experiencia de realidad virtual del proceso de trabajo de Gaudí.

Construido entre 1880 y 1890, el edificio de las Teresianes manifiesta una arquitectura austera, funcional y cargada de simbolismo que anticipa muchas de las aportaciones conceptuales que posteriormente desarrollaría en otros proyectos, y el visitante podrá descubrir como Gaudí transformó las influencias religiosas, pedagógicas y sociales en una arquitectura al servicio de su función.

El equipo ganador del concurso convocado para definir la propuesta arquitectónica del futuro museo ha sido Arquitectura Genís Planelles, que tienen en su haber la restauración del Institut Verdaguer de Barcelona y la restauración y ampliación del mercado modernista del pescado para convertirse en la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.