Barcelona, tercera ciudad del mundo en captar proyectos de IA de inversión extranjera, según IBM

Archivo - Imagen de archivo de una vista aérea de Barcelona - IBM - Archivo

Catalunya cuenta con 160 'hubs' tecnológicos internacionales

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona es la tercera ciudad del mundo en captación de proyectos de inversión extranjera en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), según el estudio 'Global Location Trends 2025' que elabora la consultora IBM en colaboración con la agencia de calificación crediticia Moody's.

Se trata de un informe que se elabora desde 2006 y que analiza las decisiones de localización de proyectos empresariales de inversión a escala internacional transfronteriza del año anterior en todo el mundo, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este viernes.

De acuerdo con el informe, Barcelona se sitúa solo por detrás de Londres y Singapur en el cómputo global de inversión extranjera en el ámbito de la IA, siendo la primera ciudad de la Unión Europea (UE) en esta categoría.

La consultora internacional también ha analizado la creación de puestos de trabajo vinculados a la captación de inversión extranjera y concluye que Catalunya es la primera región del área de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), con el 20% del total de puestos de trabajo captados y creados en España, por delante de Madrid (14%).

Desde el punto de vista de las ciudades, Barcelona vuelve a ser la tercera ciudad dentro de esta categoría dentro del área del EMEA, por detrás de Londres y Dubái.

160 'HUBS' TECNOLÓGICOS INTERNACIONALES

En Catalunya hay actualmente ubicados 160 'hubs' tecnológicos internacionales, un 9% más que en el año anterior, según datos del último informe Tech Hubs Overview.

Se trata de un estudio elaborado por Mobile World Capital Barcelona; Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat; y la dirección de Promoción Económica Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.

Estos centros han creado 6.191 puestos de trabajo en 2024, un 22% más, y ocupan a un total de 34.869 personas.

LA IA EN CATALUNYA

Según un estudio de Acció, en Catalunya, cerca de 500 empresas se dedican a la IA, con una facturación agregada de más de 2.155 millones de euros y una ocupación de cerca de 14.500 personas.

Asimismo, cerca de un 41% de las empresas catalanas ha invertido en transformación digital en 2024, por encima del 38,6% registrado en el año anterior, precisamente por el uso de IA, que es la tecnología más incorporada ese año.

En total, un 24% de las empresas catalanas de más de 9 trabajadores ha invertido en tecnologías vinculadas a la IA, incluida la generativa, en 2024.