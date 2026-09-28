Barcelona termina La Mercè 2026 con 53 detenidos y sin "incidencias destacables"

Archivo - Los mossos d'esquadra realizan un patrullaje durante las fiestas de la Mercè, a 27 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Esta festividad rinde homenaje a la Mercè, patrona de la ciudad de Barcelona, y se lleva celebrando desde - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra han cerrado las fiestas de La Mercè 2026 con 53 detenidos, la mayoría por robos y hurtos, y sin "incidencias destacables", han explicado ambos cuerpos en un comunicado este lunes.

Del total de detenidos, 46 lo fueron por delitos contra el patrimonio, y el resto por delitos contra las personas (2), por órdenes de detención y requerimientos judiciales (2) y por delitos contra la salud pública (3).

De este modo, tanto Urbana como Mossos hacen un "balance positivo" del dispositivo especial desplegado por La Mercè, con especial foco en las actuaciones preventivas relacionadas con las armas blancas y los objetos peligrosos mediante controles aleatorios.

En concreto, han señalado que las principales noches de las fiestas, el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre, finalizaron sin "incidentes relevantes" y el desalojo de los diferentes espacios se llevó a cabo ordenadamente y sin novedades especiales.

En el marco de la prevención de delitos sexuales, otro de los focos del dispositivo, los Punts Lila realizaron 28 intervenciones y respecto a la prueba piloto del 'Punt Lila al mòbil', se repartieron 2.950 pulseras y llaveros en la avenida Maria Cristina y la playa del Bogatell.