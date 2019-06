Bargalló y Sierra (Cs) se enzarzan por la investigación a la profesora de Terrassa denunciada

Publicado 26/06/2019 10:59:57 CET

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, y la diputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra se han enzarzado este miércoles por la investigación llevada a cabo por la Conselleria de Educación, que descartó que mediara maltrato físico o motivación ideológica en la supuesta agresión de una profesora a una alumna de una escuela de Terrassa (Barcelona) por dibujar unas banderas de España.

Durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, Sierra ha cuestionado la neutralidad de la investigación que están llevando a cabo los Servicios Territoriales de la Conselleria.

Según ella, los Servicios Territoriales están encabezados por un militante de ERC y ha alertado de que el edificio de este organismo está lleno de lazos amarillos, por lo que considera que "cuesta mucho creer la neutralidad" de esta investigación.

Bargalló ha acusado a Cs de mentir sobre este tema y de señalar a los profesores catalanes: "No juzguen, no condenen, dejen la escuela tranquila y no digan mentiras", y ha recordado que el líder de Cs, Albert Rivera, publicó las fotos de los nueve profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que fueron investigados.

Además, ha defendido que el informe de la Conselleria concluye que no hubo agresiones de la profesora de Terrasa y que, aunque no considera correcta su actuación, no hubo "motivación ideológica" en su intervención, ya que asegura que actuó de la misma manera con tres alumnos diferentes.