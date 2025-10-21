Batlle, sobre el desalojo del parque Joan Miró de Barcelona: "Había una ocupación invasiva"

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, atiende a los medios después del desalojo del parque Joan Miró. - EUROPA PRESS

El CEUSB atiende a una veintena de afectados y personaliza otros dos casos

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado este martes tras el desalojo del asentamiento situado en el parque Joan Miró que "había una ocupación invasiva del espacio público que degradaba la vida de las personas de su entorno".

En declaraciones a los medios junto a la directora del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), Maribel del Moral, Batlle ha explicado que la intervención se ha llevado a cabo para "garantizar el buen funcionamiento de la biblioteca y recuperar la normalidad de usos" del parque.

Ha dicho que había unas 60 personas pernoctando en el lugar y ha reconocido que es un problema social que se debe afrontar desde todas las administraciones.

"Hacemos un seguimiento desde el punto de vista social y se ofrecen recursos asistenciales, pero esto no puede ir en detrimento del espacio público porque también acaba siendo negativo para las personas vulnerables que acaban malviviendo en los asentamientos", ha añadido.

CUESB

Por su parte, Del Moral ha confirmado que no había menores en el asentamiento y ha detallado que han hecho una atención grupal a una veintena de los afectados para explicarles qué alternativas tienen y en otros dos casos se ha personalizado la atención a servicios sinhogarismo y de inmigración.

"En los dos casos personalizados son sus referentes de sus áreas concretas quienes harán la valoración respectiva de cada caso y les propondrán una solución. Los demás deberán atenderse caso por caso para decidir", ha sostenido.