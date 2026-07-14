Batlle: se han revisado "tres cuartas partes" de los pisos afectados por el socavón del Putxet

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, junto a la teniente de alcalde y concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi Maria Eugènia Gay y representantes de la Guàrdia Urbana, Bombers y Cuesb - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmado este martes que "tres cuartas partes" de los pisos afectados por el socavón por las obras de la L9 en el Putxet de Barcelona ya han sido revisados por los técnicos del Departamento de Territori de la Generalitat.

Lo ha dicho en la presentación del Informe de Gestión Municipal sobre la incidencia de las obras de L9 de Metro junto a la teniente de alcalde y concejal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, y representantes de la Guàrdia Urbana, Bombers de Barcelona y del Cuesb, un informe que indica que ya se ha facilitado a los grupos municipales.

Batlle ha cifrado en alrededor de los 300 los vecinos de los 93 pisos desalojados y en 67 las personas atendidas por el Cuesb.

También ha señalado que se ofrece asesoramiento jurídico a los establecimientos afectados y que la oficina de atención de Barcelona Activa ya se ha puesto en contacto con los negocios afectados para orientarles sobre cuestiones fiscales, laborales y empresariales.

Gay ha destacado la doble respuesta que se ha dado, tanto en la cuestión técnica por la incidencia como en la parte "institucional, social y humana" de ayuda y apoyo a los afectados.

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