Bautizan el CAP Les Corts de Barcelona con el nombre de Ernest Lluch, asesinado por ETA hace 25 años

Cambio de nombre del CAP Les Corts como CAP Ernest Lluch, 7 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención Primaria Les Corts de Barcelona ha sido bautizado este viernes con el nombre del exministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986, Ernest Lluch, asesinado por ETA el el 21 de noviembre del 2000, hace 25 años.

Al acto de cambio de nombre, que se ha celebrado en el recinto de La Maternitat, han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanidad, Mónica García; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Con este homenaje, se reconoce el papel de Lluch en el desarrollo del sistema sanitario público universal en España, que impulsó con la Ley General de Sanidad de 1986 durante el primer mandato del expresidente del Gobierno Felipe González.

También han asistido el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la consellera de Salud, Olga Pané, y diputados del Parlament, concejales de Barcelona y familiares del exministro, además de los responsables y profesionales del centro de salud.

SALVADOR ILLA

Illa ha recordado a Lluch como a una persona rigurosa, curiosa, constante y positiva, como un hombre de diálogo y un enorme demócrata, y ha destacado su empeño en que la ley sanitaria tuviera consenso: "Era la época de la mayoría absoluta, pero quiso hacerse con consenso amplio".

Ha dicho que la política sanitaria es la mejor valorada por la ciudadanía y la que más cohesiona: "Todo el mundo sabe que, con independencia de su bolsillo, si uno tiene un problema de salud, entrará en este CAP Ernest Lluch y será atendido exactamente igual".

Ha asegurado que el Govern está implicado en la reforma y mejora del sistema sanitario catalán para mantener su excelencia, y ha señalado proyectos estratégicos como el nuevo Hospital Clínic, del que ha afirmado que "será el mejor centro hospitalario del sur de Europa".

MÓNICA GARCÍA

La ministra García ha dicho que la ley que impulsó el exministro es unos de los elementos que fortalece y diferencia el sistema sanitario español, que ha definido como una joya y un gran tesoro colectivo, y ha sostenido que fue una "decisión valiente".

"Fue el arquitecto de unos mayores logros de nuestra democracia, una sanidad pública que cuida de todos, sin preguntar quiénes somos, de dónde venimos, cuánto tenemos o cuál es nuestro código postal. Esos valores hoy son más necesarios que nunca, en un tiempo marcado por la polarización, el insulto y el desprecio al vulnerable, y necesitamos reivindicarlos", ha expresado.

También ha destacado su descarnada y luminosa defensa de la democracia, en sus palabras, y su compromiso antifranquista: "Lo más justo es recordarlo en la raíz de todo lo que fue, que es un defensor de la vida. Él mismo dijo, 'la gran devoción de mi vida ha sido la vida, porque me gusta la vida", ha recordado.

JAUME COLLBONI

Collboni ha definido a Lluch como un vecino ilustre de Les Corts, y un gran hombre de la democracia catalana y española que vivió "con coherencia hasta el último aliento de su vida".

Ha pedido defender su legado, y ha criticado que la Generalitat valenciana quisiera eliminar el nombre de Lluch de Campanar, y ha añadido: "El tiempo pone a cada uno en su sitio. Mazón ya no es el presidente de Valencia, y la figura de Ernest Lluch cada día es más grande", ha celebrado.

Además, ha repasado algunas de las actuaciones de mejora en los CAP de Barcelona que han finalizado recientemente y las están en marcha, y ha afirmado que apostar por las infraestructuras sanitarias es "el mejor homenaje" que puede hacerse su al legado.

LLUÏSA MORET

Moret ha subrayado el carácter social y democrático de Lluch y su compromiso con la democracia, las libertades y derechos fundamentales "como lo es el derecho a la salud" y ha pedido defender los servicios públicos en el momento actual en que ha asegurado que algunos los cuestionan.

"La calidad de vida y el bienestar solo pasa por garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a derechos fundamentales, y el acceso a una sanidad pública, a una sanidad de calidad, a una sanidad digna, que es para lo que trabajó Ernest", ha rememorado.

ROSA LLUCH

La hija del exministro Rosa Lluch ha recordado a su padre como una persona que siempre quería aprender, y ha sostenido que la elección y ubicación del CAP que desde este viernes lleva su nombre es ideal: "Está el Barça, está dónde vivía, están los recuerdos familiares, está también su universidad", ha dicho.

Ha agradecido directamente al presidente Illa la reciente recuperación de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo de la Generalitat 13 años después de su cierre, y ha concluido: "Celebremos la vida de Ernest tal y como la quiso vivir, no celebremos la muerte. La muerte fue decidida por otros, y fue su problema. Sus cosas tendrán. Celebramos la vida de Ernest y atrevámonos a vivir, que es lo que él hacía".