BComú pone fechas al calendario de primarias y tendrá candidato a Barcelona el 23 de febrero

Imagen de BComú - BCOMÚ

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

BComú ha anunciado este lunes el calendario de las elecciones primarias que escogerán al candidato de la organización política para las elecciones municipales de 2027 en Barcelona, y por el que prevé contar con un ganador el 23 de febrero, ha explicado en un comunicado.

El proceso de primarias se ha iniciado oficialmente este lunes, con la aprobación del calendario por parte de la coordinadora, por lo que este martes se cerrará el censo del partido para que entre el sábado 24 y lunes 26 del mismo mes se puedan inscribir los candidatos, siempre en formato tándem o pareja.

Entonces y hasta el 6 de enero se iniciará el periodo de recogida de los 3 avales necesarios, y el 7 de febrero se hará la primera proclamación de las candidaturas, que será ratificada el día 10, tras un periodo de alegaciones.

Finalmente, se abrirá la campaña electoral entre el miércoles 11 al lunes 16 de febrero, y las bases del partido podrán votar durante los tres próximos días, hasta el jueves 19 de febrero, tras lo cual se hará un primer anuncio de los resultados el 20 del mismo mes, que serán confirmados tres días más tarde, el 23 de febrero.

Por el momento, y tal como ha resaltado BComú, sólo se han postulado públicamente el portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, y el escritor y periodista Roberto Enríquez 'Bob Pop', pero ninguno ha presentado a la que deberá ser su número dos en las primarias del partido.