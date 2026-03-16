BComú propone crear un fondo de hasta 100 millones de euros para "mitigar el impacto de la guerra"

Archivo - El grupo municipal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de BComú llevará a la Comisión de Economía y Hacienda de este miércoles una proposición para crear un escudo social para "mitigar el impacto de la guerra" entre los barceloneses, con un fondo de hasta 100 millones de euros activable por fases.

La propuesta incluye reforzar los equipos de protección social y desplegar ayudas extraordinarias de apoyo al comercio local, y en el mismo contexto, defenderán elaborar un plan de choque para aumentar la "resiliencia energética" de la ciudad, explican en un comunicado.

Por otro lado, el portavoz de la formación, Marc Serra, ha señalado al proceso para elegir un nuevo Síndic de Greuges de Barcelona que, ha lamentado, es la "gota que hace colmar el vaso porque se suma a una serie de recortes en el campo de la participación ciudadana" por parte del ejecutivo municipal.