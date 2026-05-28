El BSC inaugura el EuroQCS-Spain, su tercer ordenador cuántico que se integra al MareNostrum5

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat (4d), el secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz (c), la secretaria de Estado de Digitalización, María González (6i), el director del BSC, Mateo Valero (3d) y el rector de la Universitat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha inaugurado este jueves su tercer ordenador cuántico, el EuroQCS-Spain, que se integra al superordenador MareNostrum5 para combinar computación clásica y computación cuántica digital y analógica.

Lo han presentado en un acto en el BSC el director del BSC, Mateo Valero; el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Francesc Torres; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González; el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

El EuroQCS-Spain "añade nuevas capacidades a la supercomputación y computación cuántica europea" al presentar una tecnología de codificación analógica complementaria al sistema cuántico previamente instalado en el BSC.

Mateo Valero ha apuntado que "no hay precedentes" de un supercomputador como el EuroQCS-Spain y ha instado a las administraciones a unirse para que Europa cuente con soberanía tecnológica fabricando chips de alta velocidad.

El rector de la UPC, Francesc Torres, ha afirmado que, con la inauguración del nuevo ordenador, "empieza una nueva etapa" con máquinas que permitirán seguramente avanzar más allá de la frontera del conocimiento.

"EN BUSCA DE LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA"

La consellera Núria Montserrat ha celebrado que la instalación del ordenador es "una muy buena noticia para Catalunya y también para España y Europa" y ha señalado la apuesta por las políticas públicas para consolidar todavía más la infraestructura en el marco europeo y global.

"Mediante tecnologías hechas aquí en el supercomputador, con políticas públicas catalanas, españolas y grandes alianzas con Europa, somos capaces de producir tecnología propia y europea en busca de la autonomía estratégica para no depender de terceros países", ha sostenido.

En la misma línea, la secretaria de Estado María González ha afirmado que el ordenador coloca a España "en una posición que hace cinco años era inimaginable" y ha apuntado a la colaboración entre administraciones para que proyectos como el EuroQCS-Spain sean exitosos.

También el secretario de Estado Juan Cruz ha dicho que España está preparada para dejar de ser un adoptador de tecnología y pasar a desarrollarla: "Este ordenador es una prueba clara de que cuando hay voluntad política, coordinación institucional y ambición científica podemos llegar donde queramos llegar".

Cruz ha destacado que la tecnología cuántica permite potencialidades de cálculo decenas de miles de veces más potentes y, para explicarlo de manera más cercana a la población, se ha referido a la teletransportación de la película Star-Trek: "Eso tiene una base tecnológica, que es la cuántica".

CHIP Y SOFTWARE ESPAÑOLES

El nuevo ordenador ha contado con una inversión de 9,8 millones de euros y ha sido cofinanciado por la Comisión Europea y el Gobierno, y se ha desarrollado con chip y software hecho íntegramente en España por Qilimanjaro Quantum Tech.

Estará disponible para el personal investigador, industria y administraciones públicas de toda Europa y, con su incorporación, el MareNostrum5 se convierte "en uno de los primeros superordenadores de todo el mundo" en combinar la computación clásica y la computación cuántica digital y analógica.

De esta manera, según ha explicado durante el acto de inauguración la ceo de Qilimajaro Quantum Tech, Marta Estarellas, el ordenador analógico controla los algoritmos de forma continua y permite "simular problemas de manera más precisa".

Estarellas ha detallado que la computación cuántica acelera el descubrimiento de la naturaleza como, por ejemplo, nuevos fármacos, y optimiza procesos a escala como redes eléctricas: "La era de la inteligencia artificial necesita esta tecnología, y necesita tenerla en casa, soberana".

RED EUROPEA DE ORDENADORES CUÁNTICOS

El nuevo sistema cuántico formará parte de la red europea de ordenadores cuánticos de la infraestructura de la European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), que hasta la fecha ha adquirido seis ordenadores cuánticos, cuatro de los cuales (en Polonia, Chequia, Alemania y Francia) ya han sido inaugurados.

El jefe del sector de Tecnologías Cuánticas de la Comisión Europea (CE), Óscar Díez, ha afirmado que Europa cuenta con "excelencia tecnológica muy sólida", y ha apuntado que las tecnologías cuánticas no deben desarrollarse de manera aislada, por lo que ha apelado al vínculo mediante centros como el BSC.

Finalmente, el jefe de I+D de Euro HPC, Daniel Opalka, ha celebrado que España añade "otra parte que complementa" a los sistemas ya existentes en el BSC en tecnología cuántica con desarrollo español y tecnología 100% europea.