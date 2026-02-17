La Beckett de Barcelona acoge las obras de creación colectiva 'Un tall, dos terços' y 'Tendrament'

Imágenes de los dos espectáculos - POL REBAQUE - ROC PONT

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Beckett de Barcelona estrenará el 25 de febrero 'Un tall, dos terços' de Les Lloronas, Marc Castanyà y Rita Molina, y el 5 de marzo 'Tendrament', de Judit Colomer y Pau Vinyals, ambas obras creadas de forma colectiva donde los creadores son también intérpretes.

Según informa en un comunicado este martes, 'Un tall, dos terços' cuenta con dirección de Rita Molina y la pieza es una propuesta "desgarradora y delicada sobre el fracaso, el deseo y los límites de la imaginación" y podrá verse hasta el 15 de marzo.

Iona Balcells y Anna Castells, integrantes de Les Lloronas, interpretan "dos voces que conviven en un mismo cuerpo escénico, dos identidades que oscilan entre la necesidad de ser miradas y el rechazo de esa mirada".

Por otro lado, 'Tendrament' es el primer espectáculo de creación conjunta de Judit Colomer y Pau Vinyals, en el que "construyen una autoficción íntima y política que expone los conflictos de una relación de pareja" y podrá verse hasta el 22 de marzo.

La obra trata de "la soledad con la que a menudo se abordan los conflictos de pareja" y abre la posibilidad de encararlos de forma colectiva, en una propuesta que combina humor, ironía y compromiso político.