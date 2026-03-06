El BEI y el ICF firman un préstamo de 50 millones para impulsar infraestructuras sociales

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Equity, Growth Capital y Project Finance del Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI), Alessandro Izzo, y la consejera delegada del Institut Català de Finances (ICF), Vanessa Servera, han firmado un préstamo de 50 millones de euros para impulsar infraestructuras sociales en Catalunya, informa el ICF en un comunicado este viernes.

El acuerdo debe servir para que el ICF canalice los fondos del BEI para financiar la construcción y rehabilitación de residencias, centros de día y viviendas asistidas, con el fin de crear 7.500 plazas asistenciales.

El acuerdo se ha anunciado en un evento celebrado en Barcelona que ha contado con la participación de la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, y la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, junto a entidades del sector social.

El acuerdo permitirá financiar a organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, administraciones locales y empresas públicas y privadas, para impulsar estas inversiones y proyectos.

Los proyectos financiados deben cumplir las normas europeas de construcción sostenible, en concreto, los requisitos para los edificios de consumo energético cercano a cero.