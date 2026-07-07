Belén López (CC.OO.) pide combatir la "falacia de la extrema derecha" porque no defienden el trabajo

La secretaria general de CC.OO. En Catalunya, Belén López, durante la clausura de la 35 Escola d'Estiu de CC.OO. En Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. en Catalunya, Belén López, ha defendido este martes que el sindicalismo debe "desmontar la gran falacia de la extrema derecha" porque defienden el capital y no el trabajo.

"No defienden el trabajo, defienden el capital bajo un falso discurso antistema, pero a la hora de la verdad votan en todas partes junto a la patronal", ha dicho al clausurar la 35 Escola d'Estiu de CC.OO. bajo el lema 'El sindicalismo de clase ante el nuevo (des)orden mundial', donde han analizado experiencias de lucha sindical de Europa y América.

"Hemos constatado una realidad innegable. No estamos ante fenómenos aislados, sino una ofensiva global coordinada contra la democracia, los derechos sociales y la dignidad de la clase trabajadora", ha advertido.

López asegura que la guerra, la crisis climática, la precarización global y la desinformación masiva son elementos de un nuevo desorden mundial: "La extrema derecha no es un actor marginal, sino una pieza central en la estrategia de las elites económicas para desmantelar derechos y debilitar a la democracia".

Según ella, los discursos de la extrema derecha promueven la desregulación, la precariedad, atacan directamente a las organizaciones sindicales y "utilizan la trampa de la prioridad nacional y la deshumanización de las personas migradas" para dividir a la clase trabajadora.

"INTERNACIONALISMO SIN FRONTERAS"

Por eso, ha defendido un "internacionalismo sin fronteras" que ha definido como una estrategia de supervivencia democrática para contrarrestar un autoritarismo que se organiza de forma global.

"No vamos a permitir el blanqueamiento de las dictaduras ni el revisionismo histórico. Ser sindicalista hoy en día implica hacer frente al neofascismo", ha añadido.