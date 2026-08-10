Bendodo (PP) dice que el Gobierno "no ha hecho ni una sola advertencia" sobre la planta de SAIC

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, en una rueda de prensa en Barcelona junto al líder del PP en la capital catalana, Daniel Sirera - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que el Gobierno "no ha hecho ni una sola advertencia" sobre la planta china de vehículos eléctricos SAIC en Ferrol.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en Barcelona en referencia a la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses.

"Si supone algún riesgo para la seguridad nacional debe decirlo el Gobierno de España, y desde luego nadie ha compartido con nosotros ni con el Gobierno de Galicia ninguna información al respecto", ha sostenido.

Bendodo ha subrayado que la instalación de fábricas de coches chinos en Europa no es "nada extraordinario" y ha zanjado que el emplazamiento exacto en el puerto de Ferrol le corresponde al Gobierno central.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la instalación y se ha mostrado convencido de que se va a llevar a cabo garantizando el respeto a la seguridad nacional, y ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión.