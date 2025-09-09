Bendodo tacha el embargo de armas a Israel de cortina de humo en una "semana negra para el sanchismo"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, tras reunirse con el PP catalán este martes - EUROPA PRESS

Sostiene que si se aprueba la reducción de la jornada, una parte del Gobierno habrá votado "con la nariz tapada"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, ha calificado el embargo de armas a Israel anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes una cortina de humo para tapar la que considera una "semana negra para el sanchismo".

"A Pedro Sánchez lo que está pasando en Gaza le importa un bledo. A Pedro Sánchez lo que le importa es Pedro Sánchez", ha sostenido en declaraciones a los medios junto al presidente de la formación en Catalunya, Alejandro Fernández, tras la reunión de inicio de curso político del PP catalán de este martes.

Según Bendodo, el anuncio del presidente del Gobierno busca "tapar" cuestiones como la intervención de la exmilitante del PSOE Leire Díez en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado este lunes, la entrevista a Carolina Perles, expareja del exministro José Luis Ábalos, y la declaración ante la justicia de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, prevista para este miércoles.

"Cada día que pasa conocemos más vínculos de la prostitución y de la corrupción con el Gobierno de Sánchez", ha señalado el dirigente popular, que ha emplazado a las mujeres de izquierdas y votantes socialistas a preguntarse si apoyar al PSOE en el futuro es lo más decente que se puede hacer, textualmente.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA

Al preguntársele por la votación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la cual el PSOE admitió este lunes que tiene pocas posibilidades de salir adelante, Bendodo ha reclamado atenerse a la "mesa de diálogo social" con la patronal y los sindicatos como, ha asegurado, han hecho siempre los populares cuando gobernaban.

"Estas prisas no son buenas consejeras", ha señalado dirigiéndose a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a quien también ha preguntado si sigue considerando que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es una mala persona por no estar a favor de esta reforma.

Así, Bendodo ha sostenido textualmente que la reducción de la jornada es una imposición de una parte del Ejecutivo y ha alertado de que si finalmente se aprueba, será porque la otra parte ha votado "con la nariz tapada".