Imagen del conservatorio de Música de Shenzen (China) - MIRALLES TAGLIABUE EMBT

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio internacional de arquitectura Miralles Tagliabue EMBT, dirigido por Benedetta Tagliabue, ha inaugurado oficialmente el nuevo Conservatorio de Música de Shenzhen (China), sede de la Escuela de Música de la Universidad China de Hong Kong (CUHK-Shenzhen) y proyectado para albergar a 1.000 alumnos.

La propia Tagliabue encabezó los actos institucionales en China el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre junto a responsables de la Oficina de Obras Públicas de Shenzhen (BPW), directivos de CUHK-Shenzhen y el socio local Shanghai HYP-ARCH, en una agenda que incluyó una visita técnica, el concierto de apertura y la conferencia 'Building Environments with Care', informa el estudio en un comunicado.

Tagliabue ha explicado que han buscado alejarse de la "arquitectura monumental impersonal para crear un entorno humano, un lugar donde el aprendizaje, la música y el paisaje se entrelacen con naturalidad", y ha añadido que deseaban que los edificios se sintieran tan cálidos y expresivos como la madera de un instrumento clásico.

Impulsado y financiado por el Gobierno Municipal de Shenzhen, el equipamiento forma parte de las 'Diez Instalaciones Culturales de la Nueva Era', una iniciativa concebida para consolidar la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao como epicentro cultural y educativo internacional.

PAISAJE E INSTRUMENTOS MUSICALES

Situado en el Parque Universitario Internacional del Distrito de Longgang, el campus abarca una parcela de 73.800 metros cuadrados y una superficie construida de unos 129.700 metros cuadrados, integrando las colinas de Shenxian Hill y un antiguo canal de inundación transformado en un cauce fluvial continuo.

Bajo el lema 'Sonidos y Sentimientos del Paisaje: Una Sinfonía en Capas para Shenzhen', el diseño rinde homenaje a la fabricación artesanal de instrumentos mediante celosías metálicas que dibujan perfiles de violines y violonchelos, tragaluces en forma de hoja e interiores inspirados en los collages de Pablo Picasso, además de volúmenes que evocan la flor de la buganvilla y el ave mítica Peng.

El centro técnico del complejo es el Centro de Artes Escénicas (33.000 metros cuadrados), desarrollado junto a los ingenieros de Arup Acoustics con aislamiento de doble envolvente ('room-within-a-room') y tres auditorios principales: el Teatro de la Ópera (874 localidades y foso para 90 músicos), la Sala de Conciertos (796 plazas y un órgano monumental Rieger de 4.280 tubos) y una Sala de Recitales (200 localidades), además de dos estudios de grabación.

PROYECTOS EN ASIA

Este proyecto consolida la trayectoria de Miralles Tagliabue EMBT en Asia durante las últimas dos décadas, donde ha firmado obras como el Pabellón de España para la Expo de Shanghái 2010, la Torre Chinatrust en Taichung (Taiwán), el Campus de la Escuela de Management de la Universidad de Fudan en Shanghái y la renovación de Century Square en East Nanjing Road.

Asimismo, el despacho con sede central en Barcelona tiene previsto iniciar próximamente en Taipéi (Taiwán) la construcción de dos torres residenciales y equipamientos comunitarios dentro del proyecto Xinyi Children Welfare Housing Project.