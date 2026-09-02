Los beneficiarios de dependencia en Catalunya aumentan un 74,8% en 10 años, según el Ctesc

Archivo - Una persona pasa delante de la sede de CTESC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de beneficiarios del sistema de atención a la dependencia ha pasado de 142.474 personas en 2015 a 249.063 en 2025, lo que supone un incremento del 74,8%, según recoge la Memoria socioeconómica y laboral de 2025 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc).

Los recursos destinados a la promoción de la autonomía personal han aumentado, en el mismo periodo, en 204,3 millones de euros, hasta situarse en 2.465,9 millones; solo entre 2021 y 2025, dicha partida ha crecido en 678,2 millones, un 37,9% más, informa el Ctesc en un comunicado de este miércoles.

El Consell señala que el crecimiento del sistema coincide con un aumento de las personas en espera para acceder a la atención: 2025 terminó con 50.378 personas en lista de espera del sistema de atención a la dependencia, un 13,8% más que el año anterior.

En Catalunya se tarda 209 días a resolver el grado desde que se presenta la solicitud --26 días más que el año anterior--, mientras el tiempo transcurrido entre la obtención del grado y la resolución del programa individual de atención (PIA) ha bajado en 23 días, hasta los 73 días.

REALIDAD DEMOGRÁFICA

El Ctesc apunta que la evolución de la atención a la dependencia coincide con una "transformación demográfica" que incluye el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento progresiva y la baja natalidad.

La Memoria recoge que el índice de envejecimiento de Catalunya se sitúa en el 148,4% --la población de 65 años y más supera en un 48,6% la menor de 15 años--; la esperanza de vida es de 84,24 años, y la tasa de dependencia global es del 49,3%.

La comunidad acumula 7 años consecutivos de crecimiento natural negativo, mientras el crecimiento de la población se debe principalmente al saldo migratorio.

RESPUESTA "TRANSVERSAL Y ANTICIPATIVA"

El Ctesc asegura que el envejecimiento comportará "una demanda más elevada" de servicios de cuidados, atención sanitaria y apoyo domiciliario, así como viviendas accesibles y servicios comunitarios que faciliten la autonomía personal y permitan a las personas permanecer en su entorno habitual.

Asimismo, la creciente demanda de cuidados plantea "retos" en la conciliación de la vida personal y laboral, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y tiene implicaciones sobre el mercado de trabajo y la organización de servicios públicos.

El Consell defiende abordar los retos demográficos de forma "transversal y anticipativa", integrando las dimensiones económica, laboral, social y territorial.

La Memoria plantea "incorporar la perspectiva demográfica" en las políticas económicas y laborales para anticipar el impacto de los cambios en la estructura de la población sobre el mercado de trabajo, la disponibilidad de talento, la demanda de servicios y las necesidades de protección social.