Benifallet (Tarragona) acoge la primera Audiència Memorial de Terres de l'Ebre

Cartel de la Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre que se celebrará este jueves en Benifallet (Tarragona)
Cartel de la Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre que se celebrará este jueves en Benifallet (Tarragona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 4 junio 2026 10:44
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TARRAGONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Benifallet (Tarragona) acoge este jueves la primera Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y que estará encabezada por el director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez, y la alcaldesa, Mercè Pedret, ha informado el departamento en un comunicado.

El acto, que se celebrará a las 18.30 horas, es abierto a toda la ciudadanía y reunirá 9 testimonios vinculados a las Terres de l'Ebre que explicarán en primera persona cómo la Guerra Civil, la dictadura franquista y la represión política marcaron sus trayectorias vitales.

Los relatos, de tres generaciones, recogen experiencias de hijos, nietos, sobrinos y otros familiares de personas muertas en el frente, asesinadas en la retaguardia por patrullas y comités revolucionarios, represaliadas por el régimen franquista o deportadas por los nazis.

También se compartirán vivencias de personas encarceladas o que estuvieron en campos de concentración franquistas, así como testimonios directos de la represión ejercida durante los últimos años de la dictadura, con el objetivo de dar voz a las víctimas y preservar la memoria colectiva, basada en el reconocimiento, la dignidad y la defensa de los derechos democráticos.

Estas audiencias memoriales son espacios públicos concebidos para escuchar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y, a través de testimonios personales, pretenden contribuir a la reparación y a generar espacios de reflexión sobre el impacto de la violencia y la represión en la sociedad catalana.

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