Benifallet (Tarragona) acoge la primera Audiència Memorial de Terres de l'Ebre

Cartel de la Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre que se celebrará este jueves en Benifallet (Tarragona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Benifallet (Tarragona) acoge este jueves la primera Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y que estará encabezada por el director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez, y la alcaldesa, Mercè Pedret, ha informado el departamento en un comunicado.

El acto, que se celebrará a las 18.30 horas, es abierto a toda la ciudadanía y reunirá 9 testimonios vinculados a las Terres de l'Ebre que explicarán en primera persona cómo la Guerra Civil, la dictadura franquista y la represión política marcaron sus trayectorias vitales.

Los relatos, de tres generaciones, recogen experiencias de hijos, nietos, sobrinos y otros familiares de personas muertas en el frente, asesinadas en la retaguardia por patrullas y comités revolucionarios, represaliadas por el régimen franquista o deportadas por los nazis.

También se compartirán vivencias de personas encarceladas o que estuvieron en campos de concentración franquistas, así como testimonios directos de la represión ejercida durante los últimos años de la dictadura, con el objetivo de dar voz a las víctimas y preservar la memoria colectiva, basada en el reconocimiento, la dignidad y la defensa de los derechos democráticos.

Estas audiencias memoriales son espacios públicos concebidos para escuchar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y, a través de testimonios personales, pretenden contribuir a la reparación y a generar espacios de reflexión sobre el impacto de la violencia y la represión en la sociedad catalana.