Bestraten (Coac) aboga por un Pacte Nacional per l'Habitatge con políticas estables en vivienda

La decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac), Sandra Bestraten - COAC

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac), Sandra Bestraten, ha abogado por un Pacte Nacional per l'Habitatge que permita tener políticas estables de vivienda "de largo recorrido, que vayan más allá de un mandato político" y que tengan una mirada amplia a nivel territorial, en una entrevista a Europa Press.

Bestraten, que ganó las elecciones al Coac el pasado 21 de mayo, ha pedido que este pacto sea firmado por todas las fuerzas políticas y que "trabajen conjuntamente con colegios profesionales, no solo el de arquitectos" para que el pacto sea más eficiente.

Ha añadido que esta estrategia debe buscar el equilibrio en el territorio y generar motores de economía en el interior de Catalunya que refuercen a las ciudades intermedias: "No puede ser que todo esté en la costa".

Bestraten ha subrayado la necesidad de explorar líneas estratégicas de innovación en vivienda para gestionar el "mientras", que incluyan programas piloto en los que se puedan explotar nuevas opciones de tipos de vivienda.

"Sabemos que lo que mejor funciona es el mix y proponemos mezclar vivienda de alquiler con vivienda de propiedad, pisos grandes con pequeños y medianos. Porque esta mezcla hace que sea muy enriquecedor socialmente".

"LAS INTENCIONES SON BUENAS"

Preguntada por las políticas actuales del Govern, Bestraten ha asegurado que "las intenciones son buenas", aunque ha señalado que el diagnóstico del déficit de vivienda es compartido y ha pedido trabajar de forma más cooperativa con los profesionales del sector.

Ha pedido "una mirada que vaya más allá de un mandato" por la necesidad de estabilidad y continuidad con las políticas públicas, ya que ha recordado que la construcción de vivienda necesita de estabilidad.

REHABILITACIÓN

La decana del Coac ha explicado que "antes de pensar en crecer y crecer, lo que se debe hacer es garantizar la regeneración urbana o la rehabilitación integral".

Ha lamentado que hay "muchos centros históricos abandonados", aunque ha señalado que la rehabilitación tiene un coste económico y que es necesario encontrar la manera de hacerlo viable, algo que ha dicho que pasa por intervenir en manzanas completas.

Además, ha apuntado que también hay edificios de oficinas o industriales que han quedado obsoletos y que podrían convertirse en viviendas, ya que permitiría activar nuevas viviendas más rápido que si se deben construir de cero.

Para ello, Bestraten ha pedido "una mirada mucho más amplia", ya que ha explicado que la normativa actual está más pensada para obra nueva y que se debería permitir una cierta flexibilidad para poder aprovechar estos edificios y reconvertirlos a vivienda.

INSEGURIDAD Y COMERCIO

Bestraten ha reivindicado el papel del comercio de proximidad en aumentar la sensación de seguridad en las ciudades: "El comercio es el que pone ojos en la planta baja".

"Debemos entender que temas tan importantes como la seguridad también forman parte del trabajo que hacemos como arquitectos y urbanistas en generar este equilibrio de usos y actividades", ha dicho.