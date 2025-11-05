Betevé nombra a Anna Cuyàs directora de Marketing y ventas

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Betevé ha nombrado a Anna Cuyàs directora de Marketing y ventas, que liderará un área de nueva creación "enfocada al crecimiento sostenido de audiencias y a la diversificación de ingresos".

Será la responsable de la estrategia de marketing, branding y comunicación de la empresa, así como de creación de comunidad, desarrollo comercial y captación de ingresos, informa Betevé en un comunicado de este miércoles.

Cuyàs, graduada en Relaciones Institucionales y Organización de Eventos, se incorpora a Betevé habiendo superado una convocatoria pública de selección.