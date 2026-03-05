Las bibliotecas de la Diputación de Barcelona registran 17,6 millones de visitas en 2025, un 2% más

Cano y Gonzàlez en rueda de prensa este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas de la Diputación de Barcelona registraron 17,6 millones de visitas en 2025, un 2% más que en 2024, además de 2,2 millones de usuarios (188.000 más) y 13 millones de préstamos, un 2% más.

Así lo ha explicado el diputado de Cultura de la Diputación, Pau Gonzàlez, durante la presentación de los resultados de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) este jueves, junto a la gerente de Serveis de Biblioteques. Marta Cano.

Gonzàlez ha afirmado que los datos sitúan los equipamientos como "espacios de defensa de la calidad democrática y contra la desinformación" y que la intención del organismo es que siga siendo así debido al contexto político actual.

Ha recordado que la red está formada por 236 bibliotecas y 13 bibliobuses en 297 municipios de la provincia de Barcelona y 4 municipios fuera de la demarcación y que en total reciben 66.000 visitas al día de media.

Ha añadido que la Diputación ha invertido 4,7 millones en renovar el fondo de sus bibliotecas porque es lo que les "reclama" la ciudadanía y ha destacado que el préstamo infantil representa el 43% del total, siendo así el público más importante al cual se dirige.

ACTUACIONES EN 2026

Para 2026, la Diputación prevé inaugurar 2 bibliotecas nuevas e inaugurar la ampliación de otras 4, a la vez que destinará 15 millones de euros hasta 2027 en ayudas al mantenimiento y mejora de los equipamientos.

Así, los nuevos equipamientos son la biblioteca Esteve Albert i Corp de Dosrius y la Joana Raspall de Vilafranca del Penedès; mientras que las ampliaciones son en Barcelona - Besòs, Olesa de Montserrat, Súria y Torelló.

Por su parte, Cano ha detallado que una de las novedades es el programa piloto 'Veus Amigues', una iniciativa en la que un voluntario lee en voz alta por teléfono a otra persona que no pueda acceder a las bibliotecas.

"Más allá de la cobertura territorial, estamos obsesionados con que las personas deben tener el derecho de acceso a la lectura, estén en la circunstancia que sea", ha expresado, en referencia a personas hospitalizadas, por ejemplo, para que puedan leer de otra forma y a la vez creen un vínculo con otra persona.