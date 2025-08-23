Las bibliotecas públicas catalanas prestaron 14,9 millones de documentos en 2024, un 6% más

Imagen de la biblioteca pública de Sort (Lleida) - DEPARTAMENT DE CULTURA

Las bibliotecas públicas catalanas prestaron 14,9 millones de documentos en 2024, un incremento del 6% respecto al año anterior, según informa en un comunicado este sábado el Departament de Cultura de la Generalitat.

Las bibliotecas recibieron 22,6 millones de visitantes, 870.000 más que en 2023, y cuentan con un fondo global de 5.180.473 ejemplares, de los cuales el 80,5% son libros, 8,5% documentos audiovisuales, 5,7% documentos sonoros y un 3,8% licencias en la plataforma de préstamo electrónico.

Del total de préstamos, 12,9 millones eran documentos en formato libro, mientras que otros 2 millones se prestaron en otros formatos como, por ejemplo, mediante las plataformas de contenidos digitales Biblio, Digital y eFilm, con 1,5 millones de préstamos.

Además de los préstamos, las bibliotecas catalanas organizaron en 2024 85.956 sesiones de actividades de fomento de la lectura, con 1,5 millones de asistentes, incrementando un 9,2% las actividades programadas respecto al año 2023.

También el número de carnets de biblioteca expedidos ha aumentado en 2024 con 224.824 nuevos, lo que suma un total de 3.401.617 en toda Catalunya.

VALORACIÓN DEL SERVICIO

Según las encuestas realizadas por el Departament de Cultura los usuarios han valorado con un 9 sobre 10 de media el servicio de bibliotecas.

En la encuesta realizada en enero de este año la nota media de los usuarios fue de 9,1, mientras que en una nueva encuesta realizada en julio el servicio se valoró con un 8,9.