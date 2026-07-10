El Bicing de Barcelona activa un plan para minimizar el impacto del calor en las bicis eléctricas

Archivo - Varias bicicletas eléctricas de Bicing aparcadas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado un plan de actuación sobre el Bicing para minimizar que la "calor extrema" afecte al servicio de las bicis eléctricas.

Al tener baterías de ion litio, pueden ver afectado temporalmente su proceso de recarga cuando hay calor extremo, informa en un comunicado este viernes.

El plan combina actuaciones técnicas, operativas y logísticas en el este servicio eléctrico, que se ha consolidado como la opción "favorita" de los más de 170.000 usuarios, ya que representan el 60% de la flota de Bicing y concentran 8 de cada 10 desplazamientos.