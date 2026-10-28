Blanca Sorigué (CZFB), nueva vicepresidenta de la Asociación de Zonas Francas de las Américas

Participación del CZFB en la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica - CZFB

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha sido nombrada nueva vicepresidenta de la junta directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) para los próximos 2 años.

El nombramiento se ha anunciado durante la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, celebrada del 26 al 28 de octubre en Cádiz y organizada por la AZFA, con la participación del CZFB para compartir la experiencia de Barcelona en la transformación de los ecosistemas industriales y logísticos, ha informado este miércoles la asociación en un comunicado.

Sorigué ha considerado que las zonas francas "están llamadas a desempeñar un papel clave en la transformación económica global", y ha apelado a la colaboración internacional, la innovación y la atracción de talento como elementos fundamentales para el impulso de ecosistemas empresariales competitivos.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, responsables de zonas francas y expertos internacionales para "analizar los principales retos y oportunidades de estos espacios como palancas de desarrollo económico, innovación e internacionalización".

La nueva junta directiva estará presidida por el director general de la Zona Franca de Coyol (Costa Rica), Carlos Wong.

GENERAR VALOR

Durante la conferencia, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha participado en la mesa redonda 'Zonas Francas como plataforma de internacionalización para jóvenes empresarios y pymes', en la que ha destacado la evolución de las zonas francas hacia modelos capaces de generar valor más allá de su función tradicional.

"En el CZFB hemos pasado de gestionar metros cuadrados a gestionar oportunidades", ha afirmado Navarro en este sentido, y ha defendido que las zonas francas deben convertirse en plataformas para atraer talento, inversión, tecnología y conocimiento.