BNEW 2026 aborda el talento, el mundo de la salud y la industria aeroespacial en su segunda jornada

Imagen de la segunda jornada del BNEW 2026 - CZFB Y BNEW

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la Barcelona New Economy Week (BNEW) 2026, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona, ha puesto el foco en los verticales del talento, salud y aeroespacial, informa este martes el CZFB en un comunicado.

En el ámbito de la innovación en la salud, han acudido representantes del Hospital del Mar y el Hospital Clínic de Barcelona para compartir casos de uso y retos en la fabricación 3D en entornos hospitalarios, y del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y las farmacéuticas Ferrer y Grifols, que han presentado el proyecto BIVA.

Por su parte, el espacio de BNEW sobre aviación y espacio ha acogido sesiones y paneles dedicados a seguridad aeroespacial, la transformación de capacidades industriales o la seguridad aeroespacial, y se ha presentado un caso concreto para impulsar un vivero de empresas especializadas en los sectores aeroespacial y aeronáutico.

Respecto al talento, los debates han girado en torno al impacto de la IA en la detección y desarrollo de talento, las transiciones profesionales, la igualdad y las expectativas de las nuevas generaciones, y han participado representantes de Loom, Oxhyd, Planaris, Esade, JLL y Mobile World Capital Barcelona.

En paralelo, ambas entidades han destacado el éxito del programa de BNEW Experience, que ofrece más de 50 actividades exprienciales como conducir un avión caza o ver cómo opera en directo un robot quirúrgico, y se alza como uno de los focos principales focos de atención de la edición.