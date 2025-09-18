BNEW Startup Innovation Hub 2025 contará con más de 120 empresas emergentes

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del BNEW Startup Innovation Hub contará con la participación de más de 120 empresas emergentes, que podrán presentar sus proyectos e innovaciones, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory Barcelona, en el marco de la Barcelona New Economy Week (BNEW).

Las empresas presentarán sus proyectos en los sectores representados en el evento --Aviation, Health, Digital Industry, Mobility, Sustainability y Talent-- y las cinco mejores de cada vertical podrán participar en un pitch de 5 minutos ante una audiencia especializada con potenciales inversores y clientes.

Todas las startups participantes dispondrán de diferentes espacios y herramientas para hacer networking, ya sea en formato de reuniones B2B o mediante intercambio de mensajería a través la plataforma digital de BNEW.

Además, todas serán candidatas al Premio a la Mejor Startup BNEW 2025 que reconocerá a la mejor startup de cada vertical.