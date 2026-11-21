Imagen del acto - COMUNS-FRONT AMPLI

GIRONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Comuns-Front Ampli por Girona al Congreso, Júlia Boada, ha propuesto este sábado crear una "red de psicólogos públicos de calidad, accesible y con tiempos de espera dignos", informa la formación en un comunicado.

En un acto en Blanes (Girona) con el número 4 al Congreso en la provincia, Jordi Urgell, y la número 3 por Barcelona al Congreso, Júlia Miralles, la candidata ha propuesto también "hacer más extensivo el Bono Cultural Joven, que este año lo han pedido 5.000 gerundenses, el 60% de los cuales jóvenes de 18 años".

"Queremos una sociedad donde la gente joven pueda desarrollar un proyecto de vida propio y autónomo. Donde los y las jóvenes puedan acceder a un trabajo en condiciones dignas, sin precariedad, y a una vivienda digna", ha expresado, y ha defendido que los mayores de 16 años puedan votar y no tengan que esperar a la mayoría de edad.