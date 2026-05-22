Bolaños ve "simples indicios" en la imputación de Zapatero y pide dejar trabajar a la justicia

El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en rueda de prensa este viernes en la Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado dejar trabajar a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la UDEF como policía judicial, en relación a la imputación del expresidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', tras apuntar que está en un momento muy inicial de "simples indicios".

"Ni siquiera hemos escuchado las explicaciones del expresidente Zapatero. Dejemos trabajar a la justicia, hoy lo hacen sin ninguna injerencia ni presión porque afortunadamente hemos superado tiempos pasados", ha expresado el ministro este viernes en rueda de prensa en Barcelona, donde se ha formalizado un acuerdo entre Gobierno y Generalitat para la incorporación de los Mossos d'Esquadra a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

Asimismo, ha reiterado su confianza con el expresidente socialista y ha abogado por "seguir trabajando" para ver hacia dónde acaba esa investigación.