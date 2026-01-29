Bolt advierte que la ley del taxi reducirá un 25% la oferta de movilidad bajo demanda en Barcelona

Bolt advierte que la ley catalana del taxi "penaliza" al ciudadano y reducirá un 25% la oferta - BOLT

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de movilidad Bolt ha alertado de que la futura ley catalana del taxi "penaliza" al usuario al imponer medidas como la precontratación obligatoria de dos horas de los VTC, lo que a su parecer provocaría una caída estimada del 25% de la oferta de movilidad bajo demanda en Barcelona.

Según ha informado la compañía en un comunicado este jueves, esta reducción afectaría especialmente a residentes, trabajadores y turistas en una ciudad que "ya soporta una elevada presión en su sistema de transporte".

El director de Bolt en España, Daniel Georges, ha defendido que "la libertad de movilidad no debería ser un juego de espera" y ha lamentado que, mientras otras capitales europeas avanzan hacia la integración del vehículo autónomo, Barcelona debata medidas que, en sus palabras, miran al pasado.

Desde la plataforma señalan que la reducción de alternativas de transporte no solo afectará a los desplazamientos espontáneos de estudiantes y trabajadores, sino que tendrá un impacto negativo directo en sectores clave como el turismo, el ocio nocturno y la hostelería.

Asimismo, Bolt advierte de que la medida fomenta la "desigualdad social", al ampliar la brecha entre quienes poseen vehículo privado y aquellos que dependen de soluciones compartidas para su día a día.

CAMPAÑA 'ESPERA SENTADO'

Para visibilizar lo que consideran una medida "absurda", Bolt ha lanzado este jueves la campaña de concienciación #EsperaAssegut ('Espera Sentado').

La iniciativa consiste en la instalación de sillas plegables de color verde en puntos emblemáticos de Barcelona, simbolizando la espera que los usuarios deberían realizar si finalmente se aprueba el tiempo de precontratación de dos horas.

"De manera simbólica, enfatizamos que la única innovación que la nueva regulación nos permitiría es asegurarnos de que nuestros usuarios al menos esperan esas dos horas cómodamente", ha ironizado el directivo de la compañía, quien ha instado a los responsables políticos a colaborar con el sector para diseñar soluciones.