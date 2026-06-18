Los bomberos trabajan con 12 dotaciones en un incendio de vegetación en L'Albi (Lleida)

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este jueves por la mañana en un incendio que se ha iniciado sobre las 10.30 horas en L'Albi (Lleida), para el que se han movilizado 12 dotaciones, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Entre las dotaciones tres son medios aéreos y el fuego afecta a campos de rastrojo cercanos a la carretera LV-7031 y la línea ferroviaria.

Este incendio se produce cerca de una zona donde este pasado fin de semana se declaró uno en Cervià de Les Garrigues (Lleida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos siguen desplegados para tratar de controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.