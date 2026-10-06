Bombers activa un helicóptero y amplía la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona)

Efectivos de los cuerpos de emergencias que participan en la búsqueda de un menor de 12 años en Granollers (Barcelona) - MOSSOS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han ampliado este martes los sectores de búsqueda del menor de 12 años desaparecido desde el domingo en Granollers (Barcelona) y han desplegado 40 efectivos, un helicóptero y drones, según ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La desaparición coincidió con el episodio de fuertes lluvias en Catalunya, si bien la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha precisado en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press que no está relacionada con el "impacto del temporal".

Los Bombers de la Generalitat peinan zonas rurales y caminos con el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) subacuático, el Grupo Canino de Búsqueda y la Unidad de Drones, mientras que los Mossos d'Esquadra se centran en la zona urbana.

También se ha habilitado un Centro de Coordinación Operativa (Cecor) en Granollers para coordinar esta búsqueda, en la que participan diversos cuerpos de emergencias, además de voluntarios.

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han pedido a la ciudadanía que les ayude a encontrar al menor: "Si lo ves o tienes alguna información, contacta con el 112", han solicitado en un apunte en la misma red social.

El menor mide 1,73 metros de altura, es de piel morena y constitución gruesa, tiene el pelo corto y rizado y viste una camiseta turquesa y pantalones cortos y deportivos de color naranja