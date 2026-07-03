Los Bombers activan 15 dotaciones por un incendio de vegetación en La Bisbal d'Empordà (Girona)

Incendio de vegetación en La Bisbal d'Empordà (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han activado 15 dotaciones por un incendio de vegetación que ha empezado este viernes por la mañana en la Bisbal d'Empordà (Girona), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 09.17 horas y sobre el terreno, cerca de la carretera GI-660, trabajan 12 dotaciones terrestres y tres helicópteros.

La carretera se ha cortado por seguridad ya que hay mucho humo en la zona.