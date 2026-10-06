Los Bombers asisten a diversas personas atrapadas en vehículos en Xerta (Tarragona) por las lluvias

Una carretera inundada por las lluvias - BOMBERS

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han asistido a diversos conductores de diversos vehículos atrapados en el agua en la salida de la C-12 en el municipio de Xerta (Tarragona), donde ha caído lluvia intensa este martes por la tarde.

Según ha informado en una punte en 'X' recogido por Europa Press, el aviso se ha producido a las 17.53 horas y han pedido a la ciudadanía estar pendientes de las recomendaciones del 112 y extremar la prudencia.

Desde las 17.30 horas han recibido una veintena de avisos por acumulación de agua desde Xerta, Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles y Aldover, y los bomberos aseguran que en algunos puntos es imposible circular con seguridad.