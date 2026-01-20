Los Bombers buscan a un desaparecido en Palau-Sator (Girona) durante el temporal de lluvias

Estado del río Onyar a su paso por Girona durante el temporal de lluvias e inundaciones este martes - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat buscan a un hombre desparecido en Palau-Sator (Girona) durante el temporal de lluvias e inundaciones en Catalunya, cuyo aviso se ha dado a las 7.35 horas de este martes.

"Trabajamos intensamente en la búsqueda de un hombre que, según las primeras informaciones, habría sido arrastrado con su coche por la riera", ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo trabaja en la búsqueda con 5 dotaciones, entre ellas, la unidad Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) subacuáticas.