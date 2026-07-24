Los Bombers creen que un rayo ha provocado el incendio de Farrera (Lleida), que afecta 30 hectáreas

Incendio de Farrera (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con la hipótesis de un rayo como posible causa del incendio de alta montaña en Farrera (Lleida), que afecta a una superficie de 30 hectáreas de terreno forestal, según datos provisionales de Agentes Rurales.

Así lo explican en un apunte en X recogido por Europa Press, donde horas antes advertían de que el fuego avanzaba con "alta intensidad" y que se habían movilizado 30 dotaciones (19 terrestres y 11 medios aéreos).

El aviso a los servicios de emergencia (112) se ha recibido a las 10.45 horas, los efectivos se han tenido que desplazar en helicóptero hasta la zona afectada y las tareas de extinción se ven dificultadas por la orografía del terreno y los accesos complejos.