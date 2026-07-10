Los Bombers dan por controlado el incendio en Pla de Manlleu (Tarragona)

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu este miércoles en Pla de Manlleu, Aiguamurcia (Tarragona)
Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu este miércoles en Pla de Manlleu, Aiguamurcia (Tarragona) - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 10 julio 2026 7:19
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TARRAGONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers han dado por controlado el incendio en Pla de Manlleu (Tarragona) la madrugada de este viernes, donde mantienen 6 unidades del cuerpo.

Los fuegos de Guimerà (Lleida), Navarcles y Sentmenat (Barcelona) están ya estabilizados, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los incendios en Gavà (Barcelona) y la Bisbal d'Empordà (Girona) ya están controlados.

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